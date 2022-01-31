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Son dakika! Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de başladı! - Son Dakika

Son dakika! Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de başladı!

31.01.2022 15:53

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Milyonların çıkacak kararları merakla beklediği toplantıda masaya gelecek konular; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılacak görüşmenin hazırlıkları, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve 90 bin seviyesinde devam eden koronavirüs vaka sayılarını geriletecek adımlar olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine toplantısı sona verdi. Kabine toplantısında en önemli gündem maddesi Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim oldu. Türkiye'nin bu konuda arabulucu tavrıyla ilgili gelişmeler ele alındı. Toplantının diğer gündem maddeleri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve 90 bin seviyelerinde seyreden koronavirüs vaka sayılarını geriletecek adımlar oldu.

ERDOĞAN, 3 ŞUBAT'TA UKRAYNA'YA GİDİYOR

Cumhurbaşkanlığı kabinesi yoğun bir dış politika gündemi ile toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, Rusya-Ukrayna gerilimindeki son durum ele alındı. Cumhurbaşkanı'nın 3 Şubat'ta Ukrayna'ya yapacağı ziyaret değerlendirildi. Bölgede tansiyonun düşürülmesi için yürütülen diplomatik çalışmaların yanı sıra ikili ilişkiler masaya yatırıldı.

GERİLİMİN RUSYA TARAFI DEĞERLENDİRİLDİ

Gerilimin diğer tarafı Rusya ile yürütülen görüşmeler de gündemde yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin hazırlıklar görüşüldü.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER

Ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler. Bölgede doğalgaz konusunda oluşabilecek yeni ittifaklar değerlendirildi. Bu bağlamda İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti de ele alındı. Ekonomideki son durum da toplantının gündeminde ilk sıralarda yer aldı. Alınan tedbirlerin piyasaya yansımasına dair son durum görüşüldü.

VAKA ARTIŞINI ÖNLEYECEK ADIMLAR KONUŞULDU

Koronavirüs salgınında 90 bin seviyelerine yükselen vaka sayıları da kabine toplantısında ele alınan bir diğer başlık oldu. Vaka artışını önlemek için atılacak adımlar ve aşılamadaki son durum değerlendirildi.

2 SAAT 20 DAKİKA SÜRDÜ

Yoğun bir dış politika gündemiyle gerçekleştirilen Beştepe'deki Kabine toplantısı toplamda 2 saat 20 dakika sürdü. Kısa bir süre önce sona eren toplantıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapacak.

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Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de başladı! - Son Dakika


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