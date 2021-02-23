Son dakika! Kablo hırsızı, 2 kilometrelik kovalamacanın ardından ormanlık alanda yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Kablo hırsızı, 2 kilometrelik kovalamacanın ardından ormanlık alanda yakalandı

23.02.2021 03:41
Son dakika! Kablo hırsızı, 2 kilometrelik kovalamacanın ardından ormanlık alanda yakalandı

Son dakika haberi... BALIKESİR'in Manyas ilçesinde trafodan kablo çaldığı belirlenen İ.G., 2 kilometrelik kovalamacanın ardından ormanlık alanda saklanmaya çalışırken jandarma ekiplerince yakalandı.

BALIKESİR'in Manyas ilçesinde trafodan kablo çaldığı belirlenen İ.G., 2 kilometrelik kovalamacanın ardından ormanlık alanda saklanmaya çalışırken jandarma ekiplerince yakalandı.

Manyas İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler bölgede devriye görevinde bulunurken yol kenarında park edilmiş vaziyette duran 67 ED 982 plakalı aracın durumundan şüphelendi. Aracın boş olduğunu gören ekipler çevrede inceleme yaparken yaklaşık 10 metre uzaklıkta bulunan bir şüphelinin bir tarlada bulunan trafonun kablolarını kestiğini tespit etti. Jandarma ekiplerini görünce koşarak ormanlık alana kaçmaya çalışan İ.G. ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 2 kilometrelik kovalamacanın ardından ormanlık alanda saklanmaya çalışan İ.G. jandarma ekiplerince yakalandı.Trafo çevresine ve araçta arama yapan ekipler boru anahtarı, çekiç, demir makası, pense, demir kesme testeresi ve spiral makinesi ele geçirdi. Gözaltına alınan İ.G.'nin jandarma karakolundaki işlemleri sürüyor.


- Balıkesir
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Manisa'da kesinleşmiş 32 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı Manisa'da kesinleşmiş 32 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı Terör suçlusunu yakalayan jandarmaya kaymakamdan başarı belgesi Terör suçlusunu yakalayan jandarmaya kaymakamdan başarı belgesi Edremit'te cami yapımı için protokol imzalandı Edremit'te cami yapımı için protokol imzalandı

Balıkesir, Jandarma, Hisarcık, Manyas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Kablo hırsızı, 2 kilometrelik kovalamacanın ardından ormanlık alanda yakalandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:11 63 Rus askerinin ölmesinden sonra Zelenski tarih verip açıkladı: Geceler hareketli geçecek
00:11 Hindistan'da oğlunun arkadaşını vuran yaşlı adam kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi
00:02 Merakla enflasyon rakamları bekleniyor! Memur ve emekli zammının netleşmesine saatler kaldı
23:53 Acun Ilıcalı'dan olay çıkış! İşçilerin mesai saatlerine tepki gösterdi
23:25 Kocaeli'de aracıyla çukura düşen sürücü alkolmetreye üflemeyi reddedince ehliyetini kaptırdı
23:00 Ünlü yorumcu Ahmet Çakar'ın söylediği şarkı başına iş açtı! RTÜK inceleme başlattı
22:51 Premier Lig devlerini tek tek mağlup ediyor! Liverpool da bozguna uğradı
22:27 2022 yılında sınır dışı edilen kaçak göçmenlerin sayısı açıklandı! İşte bakanlığın verdiği rakam
21:57 Sivas kara hasret kaldı! Belediye, sosyal medyadan duygusal paylaşımda bulundu
21:34 Uzaklaştırması bulunan şahıs, eşi ve çocuklarını kilitleyip evi ateşe verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2023 05:01:47. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika! Kablo hırsızı, 2 kilometrelik kovalamacanın ardından ormanlık alanda yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement