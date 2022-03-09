Son dakika: Kablo ve trafo hırsızları jandarma operasyonu ile yakalandı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde değişik tarihlerde kablo ve trafo hırsızlığı yaptıkları tespit edilen 3 kişi jandarma tarafından düzenlenen operasyon ile yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde daha önceki tarihlerde su kuyuları için kullanılan trafo ve kablolarını çaldıkları tespit edilen 3 kişi Siverek JASAT timi tarafından yakalandı. Alınan bilgilere göre, çiftçiler suyu kuyularında ki trafoların pano ve kablolarının çalındığı şikayetleri üzerine Siverek Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler çalışma başlattı. Yapılan çalışma ve kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu hırsızlıkta 27 JA 749 ve 63 EG 211 plakalı araçların kullanıldığı ve olay sırasında Mehmet Ç (28) Sait Y (26) ve Ahmet A (33) 'nın araçlarda oldukları tespit edilmeleri üzerine, şahısların kaldıkları ikametgahlarda Jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Aranan 3 kişi kaldıkları adreslerde yakalanarak, gözaltına alındı.

Sorguda her şeyi itiraf ettiler

Mehmet Ç ve Sait Y' yapılan sorguda Yoğunca Kırsal Mahallesi yanı sıra, daha öncede Hilvan İlçesinde de 31 ABN 977 plakalı araç ile kablo ve trafo çaldıklarını itiraf ettiler. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı ile şüpheliler Jandarmadaki işlemleri ardından mahkemeye sevk edilecek.

Hırsızların çaldıkları trafolar sahiplerine teslim edildi

Yakalanan şahısların adreslerinde ve ifadeleri doğrultularında tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda hırsızların çaldıkları trafo ve panolar bulunarak tekrardan sahiplerine teslim edildi. - ŞANLIURFA