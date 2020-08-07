Son dakika! Kaçak göçmenler paraları bitince otogarda kaldı - Son Dakika

AFGANİSTAN ve Pakistan'dan insan kaçakçıları tarafından yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen, 150 kaçak göçmen, paraları bitince Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde kaldı. Göçmenler burada yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkelerinde yaşadıkları zorluklar nedeniyle kaçan Afganistanlı ve Pakistanlı göçmenler, insan kaçakçıları ile anlaşarak 300 ile 700 dolar arasında değişen ücretler karşılığında yasa dışı yollarla Türkiye'ye getiriliyor. İstanbul ve Avrupa'ya gitme hayali ile ülkelerinden ayrılan, aralarında çocukların da bulunduğu 150 kişilik göçmen grubunun bu hayali, günlerce yapılan yaya yolculuk sonrası Diyarbakır'da son buldu. Paraları biten ve otobüslerin de almadığı grup, Şanlıurfa-Diyarbakır yolundaki Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne sığındı. Yaşam alanları otogar bahçesi olan göçmenlerin yemek ihtiyacı, terminal çalışanları tarafından karşılanıyor. Zor koşullarda terminalde yaşamlarını sürdürmeye çalışan göçmenlerin çoğunun maskesiz dolaştığı ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmediği görüldü.

'EVDEN ÇIKTIĞIMIZDAN BU YANA 2 AY GEÇTİ'

Kaçak göçmenlerden Afganistanlı Abdülcelil İsar (25), zorluk içinde yaşadıklarını belirterek, "Bildiğiniz gibi değil. Afganistan'da da hayat zor. Afganistan'da iş sıkıntısı ve savaş var. Köylerde yaşamak gerçekten zor. Devlet adamı olursan eğer pek fazla yaşatmıyorlar. 'Devlete çalışmayacaksın' diyorlar. Başka yerde de iş yok. Evden çıktığımızdan bu yana 2 ay geçti. Ramazan Bayramı'ndan 10 gün sonra çıktık yola. 3-4 gündür Diyarbakır'dayız. Buradan da İstanbul'a gitmek niyetindeyiz" dedi.

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