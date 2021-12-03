Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs, polisten kaçarken devrildi - Son Dakika

ADANA'da içinde çok sayıda Afgan uyruklu kaçak göçmenin bulunduğu minibüs, polisten kaçtığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tatla atarak pamuk tarlasına devrildi. Kaza sonrası pamuk tarlasına kaçan göçmenlerden 5'i yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak yollarla yurda giren Afganistan uyruklu göçmenlerin kente giriş yapacağı bilgisini aldı. Kaçak göçmenlerin taşındığı 10 VZ 220 plakalı minibüsü yakalamak için merkez Sarıçam ilçesi D-400 Karayolu'nda beklemeye geçen ekipler, aracın geçişini tespit ettikten sonra durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı. Minibüsün peşine takılan ekip, telsiz anonsuyla aracın kaçış güzergahlarında önlem alınmasını istedi. Ara yollardan Göztepe Mahallesi'ne giren minibüs, İncirlik Kemalpaşa Mahallesi'ne doğru ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp, pamuk tarlasına devrildi.

POLİS, PAMUK TARLASINDA GÖÇMEN ARADIKazanın sonrası aracı terk eden göçmenler, gecenin karanlığında pamuk tarlasına dağıldı. Polisler, ellerinde fenerlerle pamuk tarlasına girerek göçmenleri aradı. Pamuk fidelerinin arasına saklanan 5 göçmen, polis ekiplerince yakalandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirlenen göçmenler, ambulansta tedavi edildi. Kaçan sürücü ve diğer kaçak göçmenlerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.