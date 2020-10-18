Son dakika haber! Kaçak içki operasyonları sürüyor - Son Dakika

Son dakika haber! Kaçak içki operasyonları sürüyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi ilçesinde düzenlenen operasyonda 77 litre kaçak içki ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi ilçesinde düzenlenen operasyonda 77 litre kaçak içki ele geçirildi. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince alınan duyum üzerine Marmaraereğlisi Sulh Ceza Hakimliğinden alınan kararıyla Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi'nde bulunan işletmeye operasyon düzenlendi. Operasyonda, gümrük kaçağı 20 litre votka, 11 litre rakı, 2 litre bira, 15 litre viski, 27 litre el yapımı şarap ile 17 adet içki şişelerine takılan boş kapüşon, 22 paket yabancı bandrollü sigara, 2 litre el yapımı rakı, 2 adet küçük kutu içerisinde anason aroması, 33 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron sigara ve 2 adet kumar oynatmak maksatlı internet bağlantılı oyun makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. -İHA-

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