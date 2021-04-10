Zonguldak'ta kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle 6 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yukarıgöynük köyünde bazı kişilerin kaçak kazı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bölgede Ö.E. (57), O.T. (37), R.Ç. (58), A.A.Z. (45), M.A.A. (39) ve M.K. (40) kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Operasyonda, 11 plastik kova, 7 çift eldiven, 3 kürek, iki kazma, balyoz, balta, iki levye, 3 zincir, iki calaskar, hilti, çekme halatı, el feneri, testere, çekiç, 5 murç, matkap ucu, merdiven, branda, 4 çelik kanca ele geçirildi.

"Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem başlatılan şüphelilere, sokağa çıkma yasağını, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal etmekten toplam 10 bin 524 lira para cezası kesildiği öğrenildi.