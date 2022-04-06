Son Dakika | Kaçak kazı yaparken üzerine kaya düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son Dakika | Kaçak kazı yaparken üzerine kaya düşen kişi hayatını kaybetti

06.04.2022 21:38
Son Dakika | Kaçak kazı yaparken üzerine kaya düşen kişi hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa haberine göre Trabzon'un Arsin ilçesinde kaçak kazı yaparken üzerine toprak ve kaya düşen kişi hayatını kaybetti.

Trabzon'un Arsin ilçesinde kaçak kazı yaparken üzerine toprak ve kaya düşen kişi hayatını kaybetti.

Trabzon'un Arsin ilçesine bağlı Elmaalan Mahallesi'nde ilk belirlemelere göre kaçak kazı yapan Ömer Kalyoncu'nun (33) üzerine toprak ve kaya kütlesi düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen AFAD Trabzon ve jandarma ekiplerince Kalyoncu'yu kurtarmak için çalışma başlatıldı. Kısa sürede bulunduğu yerden cansız bedeni çıkartılan Ömer Kalyoncu, otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

Son Dakika | Kaçak kazı yaparken üzerine kaya düşen kişi hayatını kaybetti
Son Dakika | Kaçak kazı yaparken üzerine kaya düşen kişi hayatını kaybetti

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Kaçak Kazı, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Kaçak kazı yaparken üzerine kaya düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Kaçak kazı yaparken üzerine kaya düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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