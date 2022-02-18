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Son dakika: Kaçak silah ticareti şüphelileri serbest bırakıldı - Son Dakika

Son dakika: Kaçak silah ticareti şüphelileri serbest bırakıldı

18.02.2022 13:27
Son dakika: Kaçak silah ticareti şüphelileri serbest bırakıldı

Gelen son dakika haberine göre Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçak silah ticareti ve imaliyle ilgili Gümüşhane merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 12 şahıs serbest bırakıldı.

Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçak silah ticareti ve imaliyle ilgili Gümüşhane merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 12 şahıs serbest bırakıldı.

Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda geçtiğimiz pazartesi günü sabah saatlerinde Gümüşhane merkezli 8 ilde kaçak silah ticareti ve imaliyle ilgili operasyon düzenlendi.

Toplam 41 şahsa ait adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonun ardından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şahıstan 3'ü serbest bırakılırken, Torul Adliyesine sevk edilen 9 zanlıdan, 3'ü çıkarıldığı mahkemece, 1'i savcılık tarafından, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - GÜMÜŞHANE

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Emniyet Müdürlüğü, Gümüşhane, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Kaçak silah ticareti şüphelileri serbest bırakıldı - Son Dakika


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