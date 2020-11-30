Son dakika... Kaçak tütün operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı ve Emtia Kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçları (KOM) ekipleri tarafından gerçekleştirilen Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı ve Emtia Kaçakçılığına yönelik 5 ayrı yerde operasyon düzenledi. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda 23 ile 29 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılan operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan operasyon ve aramalarda 30 adet kaçak cep telefonu, 22 bin 400 adet makaron, 10 bin 060 adet içi tütünle doldurulmuş dolma sigara ele geçirildi.

Öte yandan, yakalanan 6 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - DENİZLİ