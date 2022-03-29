Son Dakika | Kaçak tütün operasyonunda gözaltına alınan 15 kişi sağlık kontrolünden geçirildi - Son Dakika
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Son Dakika | Kaçak tütün operasyonunda gözaltına alınan 15 kişi sağlık kontrolünden geçirildi

29.03.2022 00:57
Son Dakika | Kaçak tütün operasyonunda gözaltına alınan 15 kişi sağlık kontrolünden geçirildi

Son dakika haberleri: Kayseri merkezli 5 ilde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda gözaltına alınan 15 kişi sağlık kontrolünden geçirilerek yeniden emniyete götürüldü.

Kayseri merkezli 5 ilde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda gözaltına alınan 15 kişi sağlık kontrolünden geçirilerek yeniden emniyete götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasa değeri 50 milyon TL olan kaçak sigara, bandrolsüz tütün ürünleri, elektronik sigara dolum makinaları, sahte TAPDK bandrolleri, cinsel içerikli ilaç bulunduran şahısların yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. Kayseri merkezli olarak Adana, Konya, Ağrı ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 26 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 15 kişi gözaltına alınırken, firari şahısları yakalamak için çalışmalar devam ediyor. Operasyonda yapılan aramalarda ise 20 milyon dal boş makaron, 250 bin dal dolu

makaron, 7 ton tütün, 10 bin paket kaçak sigara, 10 bin adet sahte TAPDK bandrolü, 500 adet cinsel içerikli hap, 12 adet elektrikli sigara doldurma makinası ve 1 adet tabanca ile tabancaya ait 50 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 15 kişi, adli tabiplikteki sağlık kontrollerinin ardından yeniden emniyete götürüldü. - KAYSERİ

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Karaman'da 229 kilo kaçak tütün ele geçirildi Karaman'da 229 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Kaçak Sigara, Kayseri, Sigara, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Kaçak tütün operasyonunda gözaltına alınan 15 kişi sağlık kontrolünden geçirildi - Son Dakika


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