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Son dakika: Kaçak ürün getiren şüpheliler polis tarafından yakalandı - Son Dakika

Son dakika: Kaçak ürün getiren şüpheliler polis tarafından yakalandı

31.01.2022 15:17
Son dakika: Kaçak ürün getiren şüpheliler polis tarafından yakalandı

Son dakika haberler: Denizli'de tütün ve alkol kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalanırken, çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Denizli'de tütün ve alkol kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalanırken, çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Denizli genelinde "Tütün ve Tütün Mamulleri" ve "Alkollü İçki Kaçakçılığı" ile her türlü kaçakçılığın önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyonlarda, 3 şüpheli ekipler tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında "Tütün ve Tütün Mamulleri" ve "Alkollü İçki Kaçakçılığı" suçlarından adli makamlarca işlem yapıldı. Yapılan operasyon ve aramada; 280 paket kaçak sigara, 40 litre etil alkol, 80 adet alkol yapım kiti, 14 litre votka, 15 litre viski, ve 382 litre şarap ele geçirildi.

Öte yandan ekipler, yaptığı bir diğer operasyonda ise, "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan 8 yıl 4 ay ve 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheliyi yakaladı. Adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Son dakika: Kaçak ürün getiren şüpheliler polis tarafından yakalandı
Son dakika: Kaçak ürün getiren şüpheliler polis tarafından yakalandı

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Alkollü İçki, Denizli, Alkol, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Kaçak ürün getiren şüpheliler polis tarafından yakalandı - Son Dakika


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