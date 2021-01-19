Son Dakika | Kaçakçılık operasyonlarında 34 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son Dakika | Kaçakçılık operasyonlarında 34 şüpheli yakalandı

19.01.2021 17:43

Bir son dakika haberine göre Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda, 34 şüpheli gözaltına alındı.

Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda, 34 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 11-17 Ocak'ta düzenledikleri operasyonlarda, 3 milyon 782 bin 680 makaron, 14 bin 508 ilaç, 1767 elektronik eşya, 1569 litre kaçak/sahte alkollü içki, 550 paket kaçak sigara, 413 kilo tütün, 18 cep telefonu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 34 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Son Dakika | Kaçakçılık operasyonlarında 34 şüpheli yakalandı
Son Dakika | Kaçakçılık operasyonlarında 34 şüpheli yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Sigara, Tütün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Kaçakçılık operasyonlarında 34 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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