Son dakika... Kaçan kurbanlık boğa çarşıyı birbirine kattı - Son Dakika

Çevredeki vatandaşların da yardımı ile köşeye sıkıştırılan boğanın kafasına beyaz çuval geçirilerek kesileceği alana götürüldü.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi merkezinde kamyonetten indirildiği esnafa kaçan kurbanlık boğa, ortalığı birbirine kattı. Sahiplerinin elinden kaçan boğa cadde üzerinde koşmaya başlayınca trafikteki sürücüler de zor anlar yaşadı. Sahiplerini uzun süre peşinden koşturan boğa zaman zaman bazı iş yerlerine de girerek zor anlar yaşattı.

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 11:19

Kaynak: İHA

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