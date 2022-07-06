Kaçan kurbanlık kazaya neden oldu, boynuzu aracın kaportasında kaldı - Son Dakika
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Kaçan kurbanlık kazaya neden oldu, boynuzu aracın kaportasında kaldı

06.07.2022 23:02

Sivas'ta kaçan bir kurbanlık kazaya neden oldu, ineğin boynuzu çarpan aracın kaportasında kaldı.

Sivas'ta kaçan bir kurbanlık kazaya neden oldu, ineğin boynuzu çarpan aracın kaportasında kaldı.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde meydana geldi. Kazada Sivas- Ankara karayolu üzerinde başıboş gezen bir inek kazaya neden oldu. İneğe çarpan otomobilde maddi hasar oluşurken ineğin bir boynuzu otomobilin kaportasında kaldı. Sahibi bilinmeyen ineğin kurban pazarından veya pazara kurban taşıyan kamyonlardan kaçtığı düşünülüyor.

(Serhat Yılmazer/İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaçan kurbanlık kazaya neden oldu, boynuzu aracın kaportasında kaldı - Son Dakika

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