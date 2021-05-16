Son Dakika! Kademeli normalleşme dönemi başlıyor: İşte 1 Haziran'a kadar uygulanacak yeni dönemin ayrıntıları - Son Dakika

Son Dakika! Kademeli normalleşme dönemi başlıyor: İşte 1 Haziran'a kadar uygulanacak yeni dönemin ayrıntıları

16.05.2021 10:21
Son Dakika! Kademeli normalleşme dönemi başlıyor: İşte 1 Haziran'a kadar uygulanacak yeni dönemin ayrıntıları, System.String[]

Son dakika! İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak. 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz aşısını yaptıranlar ile 18 yaş altındakiler için sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak.

17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek olan tam kapanma sonrası tüm Türkiye'de kademeli normalleşme dönemine geçiliyor. İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran'a kadar uygulanacak bu yeni döneme ait bir genelge yayımladı. Genelgeye göre kademeli normalleşme döneminde hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

İKİ DOZ AŞISINI OLAN 65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN SOKAK KISITLAMASI OLMAYACAK

Kademeli normalleşme döneminde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz Kovid-19 aşısını yaptırmış olanlar ile 18 yaş altındakiler için sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak. Hakkı olmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanmayacak.

Kademeli normalleşme döneminde yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 arasında ise sadece paket servis olarak hizmet verecek.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika! Kademeli normalleşme dönemi başlıyor: İşte 1 Haziran'a kadar uygulanacak yeni dönemin ayrıntıları

İçişleri Bakanlığı, Pazartesi, Haziran, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! Kademeli normalleşme dönemi başlıyor: İşte 1 Haziran'a kadar uygulanacak yeni dönemin ayrıntıları - Son Dakika


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