Son dakika! KADES çağrısı emniyet ekiplerini seferber etti - Son Dakika

Adıyaman'da, mobil cihaz üzerinden Kadın Acil Yardım İhbar Uygulamasından (KADES) uyarı alan polis ekipleri seferber oldu.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi 142 Sokak içerisinde bulunan bir ikametten mobil cihaza kurulu olan KADES uygulamasından ihbar uyarısı alan polis ekipleri hemen olay yerine çok sayıda resmi ve sivil polis ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen polis ekipleri, ikamette ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri KADES uygulamasına küçük bir çocuğun yanlışlıkla bastığını öğrenince olay yerinden ayrıldı. - ADIYAMAN