Belirtilen adrese gelen polis ekipleri, her hangi bir olayla karşılaşmazken KADES uygulamasına yanlışlıkla basıldığı anlaşılması üzerine polis ekipleri olay yerinden ayrıldı. - ADIYAMAN

Edinilen bilgilere göre, mobil cihaza kurulu olan KADES uygulamasından ihbar uyarısı alan polis ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri uygulamayı kullanan kullanıcının Bahçelievler mahallesindeki adres gösterdiği ikamete kısa sürede çok sayıda resmi ve sivil polis ekipleri sevk edildi.

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Kaynak: İHA

Adıyaman, KADES, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son Dakika | KADES ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi - Son Dakika

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