Son dakika... KADES ihbarıyla gelen polislerin darbedilmiş bulduğu Eda öldü, sevgilisi gözaltında (2) - Son Dakika
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Son dakika... KADES ihbarıyla gelen polislerin darbedilmiş bulduğu Eda öldü, sevgilisi gözaltında (2)

24.03.2022 16:03

Son dakika haber: 'KIZIM KALKSANA, SENİN KALKMA SAATİN GELDİ'Ordu'da sevgilisi Sinan Ş.'nin (36) boğarak öldürdüğü Eda Evli'nin (22) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınıp, Kabadüz ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

'KIZIM KALKSANA, SENİN KALKMA SAATİN GELDİ'

Ordu'da sevgilisi Sinan Ş.'nin (36) boğarak öldürdüğü Eda Evli'nin (22) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınıp, Kabadüz ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü. Burada helallik alındıktan sonra Evli'nin cenazesi, aynı mahalledeki Dikenli Camisi'ne getirildi. Cenazede Evli'nin annesi Dilek, kız kardeşi Merve ve yakınları gözyaşı döktü. Acılı anne tabutun başında "Kızım kalkasana, senin kalkma saatin geldi" diyerek ağıt yaktı. Evli'nin cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.Eda Evli'nin geçen ay sosyal medya hesabından kendi fotoğrafını paylaşıp, altına 'El üstünde tut diye tabuta mı gireyim' yazdığı da ortaya çıktı. Öte yandan gözaltına alınan Sinan Ş.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.


Son dakika... KADES ihbarıyla gelen polislerin darbedilmiş bulduğu Eda öldü, sevgilisi gözaltında (2)
Son dakika... KADES ihbarıyla gelen polislerin darbedilmiş bulduğu Eda öldü, sevgilisi gözaltında (2)
Son dakika... KADES ihbarıyla gelen polislerin darbedilmiş bulduğu Eda öldü, sevgilisi gözaltında (2)
Son dakika... KADES ihbarıyla gelen polislerin darbedilmiş bulduğu Eda öldü, sevgilisi gözaltında (2)
Son dakika... KADES ihbarıyla gelen polislerin darbedilmiş bulduğu Eda öldü, sevgilisi gözaltında (2)
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Kabadüz, Otopsi, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... KADES ihbarıyla gelen polislerin darbedilmiş bulduğu Eda öldü, sevgilisi gözaltında (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... KADES ihbarıyla gelen polislerin darbedilmiş bulduğu Eda öldü, sevgilisi gözaltında (2) - Son Dakika
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