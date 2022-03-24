Son Dakika | KADES İHBARIYLA GELEN POLİSLERİN DARBEDİLMİŞ BULDUĞU EDA ÖLDÜ, SEVGİLİSİ GÖZALTINDA - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | KADES İHBARIYLA GELEN POLİSLERİN DARBEDİLMİŞ BULDUĞU EDA ÖLDÜ, SEVGİLİSİ GÖZALTINDA

24.03.2022 16:32

Son dakika haberi... Ordu'da sevgilisi Sinan Ş.'nin (36) boğarak öldürdüğü Eda Evli'nin (22) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınıp, Kabadüz ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

Ordu'da sevgilisi Sinan Ş.'nin (36) boğarak öldürdüğü Eda Evli'nin (22) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınıp, Kabadüz ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü. Burada helallik alındıktan sonra Evli'nin cenazesi, aynı mahalledeki Dikenli Camisi'ne getirildi. Cenazede Evli'nin annesi Dilek, kız kardeşi Merve ve yakınları gözyaşı döktü. Acılı anne tabutun başında "Kızım kalkasana, senin kalkma saatin geldi" diyerek ağıt yaktı. Evli'nin cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Eda Evli'nin geçen ay sosyal medya hesabından kendi fotoğrafını paylaşıp, altına 'El üstünde tut diye tabuta mı gireyim' yazdığı da ortaya çıktı. Öte yandan gözaltına alınan Sinan Ş.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Son Dakika | KADES İHBARIYLA GELEN POLİSLERİN DARBEDİLMİŞ BULDUĞU EDA ÖLDÜ, SEVGİLİSİ GÖZALTINDA
Son Dakika | KADES İHBARIYLA GELEN POLİSLERİN DARBEDİLMİŞ BULDUĞU EDA ÖLDÜ, SEVGİLİSİ GÖZALTINDA
Son Dakika | KADES İHBARIYLA GELEN POLİSLERİN DARBEDİLMİŞ BULDUĞU EDA ÖLDÜ, SEVGİLİSİ GÖZALTINDA

YORUMLAR
500
Son dakika... KADES ihbarıyla gelen polislerin darbedilmiş bulduğu Eda öldü, sevgilisi gözaltında (2) Son dakika... KADES ihbarıyla gelen polislerin darbedilmiş bulduğu Eda öldü, sevgilisi gözaltında (2) Sevgili şiddeti bir can daha aldı! Doğum gününü kutladığı kız arkadaşını iple boğarak öldürdü Sevgili şiddeti bir can daha aldı! Doğum gününü kutladığı kız arkadaşını iple boğarak öldürdü DP'li Enginyurt: 'Ülkemizde zamlar sürekli devam ediyor' DP'li Enginyurt: 'Ülkemizde zamlar sürekli devam ediyor'

Kabadüz, Otopsi, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | KADES İHBARIYLA GELEN POLİSLERİN DARBEDİLMİŞ BULDUĞU EDA ÖLDÜ, SEVGİLİSİ GÖZALTINDA - Son Dakika


Son Dakika
16:39 Boris Johnson'ın NATO Liderler Zirvesi'ndeki hareketleri görüşmeye damga vurdu!
16:28 Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu kızları Zeynep'e kavuştu! Çift gözyaşlarına hakim olamadı
16:26 Ayhan Bilgen'in partisinin adı sızdı: Türkiye'nin Sesi Partisi! 31 Mart'ta dilekçe verilecek
16:22 Zelenski, NATO'da dünyaya seslendi: Bunlar sizin roketleriniz, sizin bombalarınız değil, biz sadece yaşamak istiyoruz
16:10 Seda Bakan takipçilerine güzel haberi verdi! Ünlü oyuncu ikinci bebeğine hamile
15:54 Seren Serengil'in sevgilisine soruldu: Hasta olduğunuz dönemde birlikte olmamak, zor gelmedi mi?
15:48 Uzman çavuşlar TTB'yi protesto etti: Adınızdaki 'Türk' ifadesini kaldırın!
15:42 Öğrencisi sınıfta yüzüne dokunarak dans etmişti! Öğretmen Eyup Sağlık: Ben kendisini affettim!
15:34 Liseli dahiler robot yarışmasında birinci oldular ama Amerika'daki şampiyonaya gidecek paraları yok!
15:30 Mahkum'da bu akşam neler olacak? Fırat ve Barış bulunamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 16:48:55. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika | KADES İHBARIYLA GELEN POLİSLERİN DARBEDİLMİŞ BULDUĞU EDA ÖLDÜ, SEVGİLİSİ GÖZALTINDA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement