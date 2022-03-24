Ordu'da sevgilisi Sinan Ş.'nin (36) boğarak öldürdüğü Eda Evli'nin (22) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınıp, Kabadüz ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü. Burada helallik alındıktan sonra Evli'nin cenazesi, aynı mahalledeki Dikenli Camisi'ne getirildi. Cenazede Evli'nin annesi Dilek, kız kardeşi Merve ve yakınları gözyaşı döktü. Acılı anne tabutun başında "Kızım kalkasana, senin kalkma saatin geldi" diyerek ağıt yaktı. Evli'nin cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Eda Evli'nin geçen ay sosyal medya hesabından kendi fotoğrafını paylaşıp, altına 'El üstünde tut diye tabuta mı gireyim' yazdığı da ortaya çıktı. Öte yandan gözaltına alınan Sinan Ş.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.