Kadıköy D-100 Karayolu'nda İETT otobüsünde yangın paniği - Son Dakika
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Kadıköy D-100 Karayolu'nda İETT otobüsünde yangın paniği

13.07.2022 20:24

Kadıköy'de D-100 Karayolu'nda seyir halinde bulunan İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı.

Kadıköy'de D-100 Karayolu'nda seyir halinde bulunan İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. İETT şoförü otobüsü yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti. Vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kısa sürede söndürüldü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 18.45 sıralarında Kadıköy D-100 Karayolu Kartal istikameti Sahrayıcedit mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, hareket halinde olan Arif Karaduman kontrolündeki 19EK hat numaralı İETT otobüsünün motor kısmı yanmaya başladı. İETT otobüsü şoförü Arif Karaduman motor kısmından çıkan dumanları görmesi üzerine otobüsü sağ şeride çekerek yolcuları tahliye etti. Otobüs içerisinde bulunan yolcular panik içerisinde yanan otobüsten çıkarak uzaklaştı. Otobüs yangınının 112 acil çağrı merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yanan motor vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü. Otobüsten çıkan dumanların D-100 Karayolu'nu kapladığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın çıkan otobüsün şoförü Arif Karaduman, "Seyir halindeyken üst geçidin altında birden duman çıktı. Durağa yanaşmadan durdum. Yolcuyu boşalttık. Yolcuların hepsini indirdik şükürler olsun" dedi.

Yangına yangın tüpü ile müdahale eden İbrahim Aydın, "Baktım dumanlar var arabamda yangın tüpü olduğu için hemen müdahaleyi yaptık. İtfaiyeye haber verdik, itfaiye geldi. Ama şu anda korkulacak bir şey yok. Bayağı yolcu vardı, kalabalıktı zaten kaçışıyorlardı." dedi.

(Metin Başar - Ömer Karaoğlu/İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy D-100 Karayolu'nda İETT otobüsünde yangın paniği - Son Dakika

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