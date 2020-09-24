Son dakika haberleri... Kadıköy'de balık restoranında yangın - Son Dakika

KADIKÖY'de7 katlı binanın girişindeki balık restoranında yangın çıktı. Binada yaşayanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü

Bostancı Mahallesi Köyyolu Sokakta 7 kat binanın girişinde bulunan balık restoranının mutfak ve bacasından saat 10.30 sıralarında dumanlar yükselmeye başladı. Çalışanlar yangına müdahale etse de başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alarak sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Yangın nedeniyle binada yaşayanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken restoranda hasar meydana geldi.