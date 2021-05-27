Son dakika: Kadıköy'de bıçaklı dehşet: Çocuklarının gözü önünde eşini öldürdü - Son Dakika

Kadıköy'de bıçaklı dehşet: Çocuklarının gözü önünde eşini öldürdü

Kadıköy'de bir erkek boşanmış olduğu eski eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü

İSTANBUL - Kadıköy'de özel bir hastanede çalışan (Y. M.), boşanmış olduğu eski eşi tarafından çocuklarının gözü önünde bıçaklanarak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, bugün akşam saatlerinde Kadıköy Göztepe'de bulunan özel bir hastanede meydana geldi. İddiaya göre Anne 'nin eski eşi, çocuklarını (Y.M)'nin çalıştığı Hastaneye göz muayenesi için getirdi. Çocukların göz muayenesinin ardından ikili arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Y. M'nin nin eski eşi yanında bulunan bıçakla çocuklarının gözü önünde (Y. M.)' yi vahşice yaraladıktan sonra hastaneden kaçarak kayıplara karıştı. Annelerinin bıçaklandığını gören çocukların çığlığı üzerine hastanede panik yaşandı. Hastane çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. Kanlar içinde yere yığılan (Y. M.), hemen hastane de ameliyata alındı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Y. M. kurtarılamadı.

Olay yeri inceleme ekipleri tüm bulguları araştırırken, polis ekipleri, olay ilgili çalışma başlattı.