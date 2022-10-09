Kadıköy'deki bir binada patlama meydana geldi: 3 ölü

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Kadıköy'de bir binada patlama gerçekleşti! Çok sayıda itfaiye olay yerinde

Kadıköy ilçesi Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak'ta akşam saatlerinde bir binada doğal gaz patlaması yaşandı. Alevler kısa süre içerisinde neredeyse tüm binayı kapladı ve yan taraftaki apartmanları da tehdit etmeye başladı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Patlamanın ardından binada yangın çıkması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ederken yanan binadan 1 kişi yaralı olarak çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

İlk patlama sonrası birkaç patlama sesinin daha geldiği duyulurken, alevler itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, binada soğutma çalışması başlattı.

VALİ YERLİKAYA: 3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Olayla ilgili Vali Ali Yerlikaya, "Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen #doğalgaz patlamasında maalesef 3 kişi yaşamını yitirdi. Binada arama çalışmaları devam ediyor. Patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." dedi.

"BİR KİŞİ KURTARILDI"

Bir önceki paylaşımında ise 1 yaralınınolduğu bilgisini veren Vali Ali Yerlikaya, "Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen doğalgaz patlamasında bir yabancı uyruklu yaralımız var. Bir kişi kurtarıldı. Yangın kontrol altında. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Bina içinde itfaiye ekipleri arama çalışmalarına devam ediyor." dedi.

PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLLER ZARAR GÖRDÜ

Olayda yaralı veya can kaybı henüz belirlenemezken patlamanın şiddetiyle çevredeki binalarda ve park halinde bulunan bazı otomobillerde hasar oluştu. Büyük korku yaşayan mahalleli sokağa dökülürken polis olayla ilgili çalışma başlattı. Patlamanın nedeni araştırılıyor.



