Kadıköy ilçesi Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak'ta akşam saatlerinde bir binada doğal gaz patlaması yaşandı. Alevler kısa süre içerisinde neredeyse tüm binayı kapladı ve yan taraftaki apartmanları da tehdit etmeye başladı.
Patlamanın ardından binada yangın çıkması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ederken yanan binadan 1 kişi yaralı olarak çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
İlk patlama sonrası birkaç patlama sesinin daha geldiği duyulurken, alevler itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, binada soğutma çalışması başlattı.
Olayla ilgili Vali Ali Yerlikaya, "Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen #doğalgaz patlamasında maalesef 3 kişi yaşamını yitirdi. Binada arama çalışmaları devam ediyor. Patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." dedi.
Bir önceki paylaşımında ise 1 yaralınınolduğu bilgisini veren Vali Ali Yerlikaya, "Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen doğalgaz patlamasında bir yabancı uyruklu yaralımız var. Bir kişi kurtarıldı. Yangın kontrol altında. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Bina içinde itfaiye ekipleri arama çalışmalarına devam ediyor." dedi.
Olayda yaralı veya can kaybı henüz belirlenemezken patlamanın şiddetiyle çevredeki binalarda ve park halinde bulunan bazı otomobillerde hasar oluştu. Büyük korku yaşayan mahalleli sokağa dökülürken polis olayla ilgili çalışma başlattı. Patlamanın nedeni araştırılıyor.
Son Dakika › 3. Sayfa › Kadıköy'deki bir binada patlama meydana geldi: 3 ölü - Son Dakika