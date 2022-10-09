Kadıköy'deki bir binada patlama meydana geldi: 3 ölü - Son Dakika
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Kadıköy'deki bir binada patlama meydana geldi: 3 ölü

09.10.2022 19:34

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan bir apartmanda henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten patlama yaşandı. Ateşler, yan taraftaki binalara da sıçrayınca olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi tarafından kontrol altına alındı. Vali Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamaya göre yangın nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

Kadıköy ilçesi Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak'ta akşam saatlerinde bir binada doğal gaz patlaması yaşandı. Alevler kısa süre içerisinde neredeyse tüm binayı kapladı ve yan taraftaki apartmanları da tehdit etmeye başladı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Patlamanın ardından binada yangın çıkması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ederken yanan binadan 1 kişi yaralı olarak çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Son Dakika! Kadıköy'deki bir binada patlama oldu, çok sayıda itfaiye ekibi olay yerinde

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

İlk patlama sonrası birkaç patlama sesinin daha geldiği duyulurken, alevler itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, binada soğutma çalışması başlattı.

VALİ YERLİKAYA: 3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Olayla ilgili Vali Ali Yerlikaya, "Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen #doğalgaz patlamasında maalesef 3 kişi yaşamını yitirdi. Binada arama çalışmaları devam ediyor. Patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." dedi.

Kadıköy'deki bir binada patlama meydana geldi: 3 ölü

"BİR KİŞİ KURTARILDI"

Bir önceki paylaşımında ise 1 yaralınınolduğu bilgisini veren Vali Ali Yerlikaya, "Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen doğalgaz patlamasında bir yabancı uyruklu yaralımız var. Bir kişi kurtarıldı. Yangın kontrol altında. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Bina içinde itfaiye ekipleri arama çalışmalarına devam ediyor." dedi.

Kadıköy'deki bir binada patlama meydana geldi, çok sayıda itfaiye ekibi olay yerinde

PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLLER ZARAR GÖRDÜ

Olayda yaralı veya can kaybı henüz belirlenemezken patlamanın şiddetiyle çevredeki binalarda ve park halinde bulunan bazı otomobillerde hasar oluştu. Büyük korku yaşayan mahalleli sokağa dökülürken polis olayla ilgili çalışma başlattı. Patlamanın nedeni araştırılıyor.

Son Dakika! Kadıköy'deki bir binada patlama oldu, çok sayıda itfaiye ekibi olay yerinde


Son Dakika! Kadıköy'deki bir binada patlama oldu, çok sayıda itfaiye ekibi olay yerinde
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Son dakika haberi! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen doğalgaz patlamasında 3 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Son dakika haberi! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen doğalgaz patlamasında 3 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Kartal'da ağaca çarpıp ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü yaralandı Kartal'da ağaca çarpıp ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü yaralandı

İstanbul, Kadıköy, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'deki bir binada patlama meydana geldi: 3 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'deki bir binada patlama meydana geldi: 3 ölü - Son Dakika
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