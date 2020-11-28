Kadıköy'de bir binanın en üst katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Kadıköy'de bir binanın en üst katında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Fikirtepe Özbey Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bina sakinleri tahliye edilirken itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Hasarın oluştuğu bina yangınıyla ilgili inceleme başlatıldı.