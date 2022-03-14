Son Dakika | Kadıköy'de bir iş merkezinde çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika
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Son Dakika | Kadıköy'de bir iş merkezinde çıkan yangına müdahale ediliyor

14.03.2022 12:28
Son Dakika | Kadıköy'de bir iş merkezinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Gelen son dakika haberlerine göre Kadıköy'de bir iş merkezinin bodrum ve giriş katlarında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Kadıköy'de bir iş merkezinin bodrum ve giriş katlarında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Eğitim Mahallesi Uğurelli Sokak'ta bulunan bir iş merkezinin bodrum ve giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İş merkezinde çalışanlar tahliye edilirken, binaya yayılan duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye tarafından merdiven yardımıyla kurtarıldı.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Son Dakika | Kadıköy'de bir iş merkezinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Son Dakika | Kadıköy'de bir iş merkezinde çıkan yangına müdahale ediliyor

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İtfaiye, Kadıköy, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Kadıköy'de bir iş merkezinde çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika


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