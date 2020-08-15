Son Dakika: Kadıköy'de bir markette çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

Kadıköy'de bir markette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Zühtüpaşa Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'ndeki bir markette henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, marketin depo bölümünde başlayan yangını kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle markette hasar meydana geldi.

Bu arada, yangın sırasında bazı vatandaşların dumana rağmen alışverişi sürdürdüğü görüldü.