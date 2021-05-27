Kadıköy'de özel bir hastanede hasta bakıcı olarak çalışan eşi Yudum M'yi (33) bıçaklayarak, öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün 18.30 sıralarında Göztepe'de özel bir hastanede hasta bakıcılık yapan Yudum M'nin tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak, yaralanmasının ardından müdahalelere rağmen hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma başlattı.

Polis, olaydan sonra ticari taksiyle hastaneden kaçan şüpheli Güntay M'nin (38) gidebileceği adreslerde önlem aldı. Ekipler, şüpheliyi gece Pendik'te saklandığı adreste yakaladı.

Şüpheli, emniyetteki ifadesinde eşiyle aralarında 2 gün önce tartışma çıktığını, eşinin bu nedenle evi terk ettiğini, olay günü 2 çocuğuyla birlikte göz muayenesi için hastaneye gittiği esnada eşiyle tekrar aralarında tartışma yaşandığını, kendisini aldattığını düşünerek, yanındaki bıçakla eşini yaralayıp olay yerinden kaçtığını anlattı.

Şüpheli Güntay M'nin apartman görevlisi olarak çalıştığı, Yudum M. ile 12 yıldır evli olduğu ve 2 çocuklarının bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.