Son dakika: Kadıköy'de Hande Çinkitaş'ın ölümüne ilişkin yargılanan babası ve üvey annesi tahliye edildi - Son Dakika

Son dakika: Kadıköy'de Hande Çinkitaş'ın ölümüne ilişkin yargılanan babası ve üvey annesi tahliye edildi

12.04.2021 14:07
Son dakika: Kadıköy'de Hande Çinkitaş'ın ölümüne ilişkin yargılanan babası ve üvey annesi tahliye edildi, System.String[]

Son dakika habere göre Kadıköy'de 2001 yılında 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın başına çekiçle vurulup boğazının kesilerek öldürülmesine ilişkin "canavarca veya eziyet çektirerek alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan tutuklu yargılanan babası ile üvey annesinin adli kontrol tedbirleri kapsamında tahliyesine...

Kadıköy'de 2001 yılında 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın başına çekiçle vurulup boğazının kesilerek öldürülmesine ilişkin "canavarca veya eziyet çektirerek alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan tutuklu yargılanan babası ile üvey annesinin adli kontrol tedbirleri kapsamında tahliyesine karar verildi.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar baba Nezih Çinkitaş ile üvey anne Şehnaz Çinkitaş ve taraf avukatları katıldı. Duruşmaya, Kovid-19 tedbirleri kapsamında basın mensupları ve izleyiciler alınmadı.

Mahkeme heyeti, duruşmada dinlenilen tanıkların ifadelerini Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayıt altına aldı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar baba Nezih Çinkitaş ile üvey anne Şehnaz Çinkitaş'ın, tutuklu kaldığı süre, delillerin çoğunun toplanmış olması ve toplanmayan delilere sanıkların etki etme olasılığının bulunmaması gerekçeleriyle ayrı ayrı tahliyelerine karar verdi.

Sanıklar hakkında "elektronik kelepçe takılmak suretiyle konutunu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şartını içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar veren heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

"Tahliye kararına itiraz edeceğiz"

Duruşmanın bitmesinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Hande Çinkitaş'ın annesi Handan Yılmazer, verilen tahliye kararına üzgün olduğunu ifade ederek, "Duygularım allak bullak. Benim kızım bunu hak etmedi. Vahşice katledildi benim kızım. Yapanlar serbest bırakılıp dışarıda geziyor. Böylelerini biz aramızda istemiyoruz. Şimdi yerinde rahat edemeyecek. Adalet istiyoruz artık. Kadınlara, çocuklara kıyanları çıkarmasınlar. Onlara aramızda yer yok. Asla affetmiyorum." diye konuştu.

Anne Handan Yılmazer'in avukatı Hasan Kocabey ise "Biz Hande'nin annesinin tarafı olarak bu iki kişinin cinayeti birlikte işlediklerine inanıyor ve bu tahliye kararına itiraz edeceğimizi bildiriyoruz." dedi.

19 yıl sonra ortaya çıkan DNA sayesinde cinayet çözülmüştü

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 4 Ocak 2001 tarihinde İçerenköy Mahallesi Çiçek Sokak'ta bulunan ikamet içerisinde 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın çekiç ve kesici aletlerle darp neticesinde öldürüldüğü belirtiliyor.

Olay zamanında ikamete baba Nezih Çinkitaş ile üvey anne Şehnaz Çinkitaş'ın dışında üçüncü bir kişinin girdiğine dair delil bulunamadığı belirtilerek, baba ve üvey annenin yıllar içinde alınan çeşitli ifadelerinde ise çelişkiler bulunduğu kaydediliyor.

Olay yerinde bulunan bıçakta, 2001 yılında Parmak İzi Laboratuvarı Müdürlüğünde yapılan incelemede babaya ait parmak izi tespit edilemediği aktarılan iddianamede, ancak Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca geçen yıl yeniden yapılan incelemede, olayda kullanılan bıçağın kesici kısmında majör yoğunlukta baba Nezih Çinkitaş'ın DNA'sının bulunduğu bilgisi veriliyor.

İddianamede, baba Nezih Çinkitaş ile üvey anne Şehnaz Çinkitaş'ın olay anında ikametlerinde bulunduklarının sabit olduğu belirtilerek, yıllar içerisinde verdikleri beyanlarında çelişkilerin bulunması, daireye üçüncü bir şahsın geldiğine dair delil olmaması hususları birlikte değerlendirildiğinde üvey anne ile babanın evde oldukları sırada cinayeti birlikte işledikleri savunuluyor.

İddianamede, bu kapsamda baba Nezih Çinkitaş ile üvey anne Şehnaz Çinkitaş'ın "Canavarca veya eziyet çektirerek alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Mahkeme, Kadıköy, Dna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Kadıköy'de Hande Çinkitaş'ın ölümüne ilişkin yargılanan babası ve üvey annesi tahliye edildi - Son Dakika


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