Son dakika haber: KADIKÖY'DE KARTOPU SAVAŞI - Son Dakika

Kar yağışının ardından Kadıköy'de toplanan onlarca kişi, kartopu oynadı. Vatandaşların doyasıya eğlendiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde kar yağışı etkisini arttırdı. Yağışın durduğu anlarda Kadıköy Yeldeğirmeni'nde toplanan onlarca kişi kartopu oynadı. Bir grup el arabasında biriktirdikleri karları kalabalığa fırlattı. Diğer vatandaşlar ise onlara karşılık verdi. Yaşanan eğlenceli anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.