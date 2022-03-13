Son dakika haber: KADIKÖY'DE KARTOPU SAVAŞI - Son Dakika
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Son dakika haber: KADIKÖY'DE KARTOPU SAVAŞI

13.03.2022 12:33

Son dakika haberleri... Kar yağışının ardından Kadıköy'de toplanan onlarca kişi, kartopu oynadı.

Kar yağışının ardından Kadıköy'de toplanan onlarca kişi, kartopu oynadı. Vatandaşların doyasıya eğlendiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde kar yağışı etkisini arttırdı. Yağışın durduğu anlarda Kadıköy Yeldeğirmeni'nde toplanan onlarca kişi kartopu oynadı. Bir grup el arabasında biriktirdikleri karları kalabalığa fırlattı. Diğer vatandaşlar ise onlara karşılık verdi. Yaşanan eğlenceli anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Son dakika haber: KADIKÖY'DE KARTOPU SAVAŞI
Son dakika haber: KADIKÖY'DE KARTOPU SAVAŞI
Son dakika haber: KADIKÖY'DE KARTOPU SAVAŞI

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İstanbul, Kadıköy, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: KADIKÖY'DE KARTOPU SAVAŞI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: KADIKÖY'DE KARTOPU SAVAŞI - Son Dakika
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