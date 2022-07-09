Kadıköy'de lüks araç apartmanın bahçesine uçtu - Son Dakika
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Kadıköy'de lüks araç apartmanın bahçesine uçtu

09.07.2022 14:31

Kadıköy'de lüks araç apartmanın bahçesine uçtu Kadıköy'de trafik kazası: 1 yaralı Kadıköy'de seyir halinde olan otomobile başka bir otomobil yandan çarptı.

Kadıköy'de lüks araç apartmanın bahçesine uçtu

Kadıköy'de trafik kazası: 1 yaralı

İSTANBUL - Kadıköy'de seyir halinde olan otomobile başka bir otomobil yandan çarptı. Çapmanın etkisiyle lüks otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarptıktan sonra bir apartmanın bahçesine uçtu.

Kaza, Kadıköy Suadiye Mahallesi Çolak İsmail Sokak üzerinde bulunan kavşak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet Sonuk yönetiminde olan 34 EMU 830 plakalı BMW markalı otomobil kavşak üzerinde seyir halindeyken Selçuk Candoruk yönetiminde bulunan 34 HF 5107 plakalı SKODA markalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile Samet Sonuk yönetiminde bulunan lüks otomobil savrularak elektrik direğine çarptıktan sonra yol kenarında bulunan apartmanın bahçesine uçtu. Otomobil içerinde bulunan 3 kişi kendi imkanları ile otomobilden çıkarken, yolcu konumunda bulunan 1 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de lüks araç apartmanın bahçesine uçtu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy'de lüks araç apartmanın bahçesine uçtu - Son Dakika
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