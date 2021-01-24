Son dakika: Kadıköy'de silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Kadıköy'de silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

İSTANBUL - Kadıköy'de bir kişi, aralarında anlaşmazlık bulunan şahsa silahla ateş etti. Bacağından yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Kadıköy Merdivenköy Mahallesi Mandıra Caddesi üzerinde bulunan bir manavda saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında anlaşmazlık bulunan travesti olduğu öğrenilen Mahsun C. isimli bir şahıs ile manav sahibi Sabır T. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle Sabır T. silahını çıkararak Mahsun C.'ye ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan Mahsun C., ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheli Sabır T. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri, manav reyonunda sebzelerin arasında boş kovan aradı.

Mahalle sakinlerinden biri, "Devamlı alışveriş yaptığımız bir manav. İyi bir esnaf, sıkıntısı yoktu. Bilemiyorum" dedi. Vatandaşlardan biri ise, "Silah sesi gelince dışarıya koştuk 'ne oldu' diye. Herhalde müşteriymiş. Biz de bilmiyorum. Yardım edelim diye geldik ama ambulans götürüyordu" diye konuştu.

Öte yandan, Mahsun C.'nin yaralı bir şekilde yerde oturduğu sırada bir vatandaşın alışveriş yapmaya devam etmesi dikkat çekti.