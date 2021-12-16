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Kadıköy'de Süperman olduğunu söyledi! Atladı, zıpladı, kaçtı - Son Dakika

Kadıköy'de Süperman olduğunu söyledi! Atladı, zıpladı, kaçtı

16.12.2021 11:39

Alınan bilgilerine göre İstanbul Kadıköy'de "Ben Süperman'im" diterek kafedeki müşterilerin masalarına atlayan şahıs, yere düştü. Yerde sürüklendikten sonra kalkıp birkaç kez zıpladıktan sonra koşarak uzaklaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan anlarda olay yerinde bulunan kişiler, yaşananlardan dolayı şaşkınlıklarını gizleyemedi.

"BEN SÜPERMAN'İM DEDİ MASALARIN ÜSTÜNE ATLADI"

Olay, geçtiğimiz salı günü gece saat 02.30 sıralarında Kadıköy'deki bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, müşterilerin mekanda yoğun olduğu esnada sokak üzerinden koşarak gelen bir şahıs, 'Ben Süperman'im' diye bağırarak müşterilerin oturduğu masanın üzerine atladı. Masada oturan müşterilerle birlikte yere düşen şahıs, bir süre yerden kalkamayarak sürüklendi. Şahıs daha sonra çevredekilerin şaşkın bakışları arasında gözden kayboldu. Yaşanan ilginç anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"KAÇARAK UZAKLAŞTI"

Kadıköy'de Süperman olduğunu söyledi! Atladı, zıpladı, kaçtı

Olayın yaşandığı işletmenin personeli, "Biz o esnada normal çalışmamızı sürdürüyorduk. Arkadaşın biri yukarıdan koşarak 'Ben Süperman'im' diyerek masaların üzerine atladı. Yere düştükten sonra biraz daha zıpladı. Sonra kaçarak uzaklaştı. Biz de ne olduğunu şaşırdık. Bir anda garip geldi. Arkadaş sanırım bir an Süperman olduğunu düşündü. Buralarda biraz doz kaçınca böyle şeyler yaşanabiliyor" diye konuştu.

Kadıköy'de Süperman olduğunu söyledi! Atladı, zıpladı, kaçtı

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Son Dakika Güncel Kadıköy'de Süperman olduğunu söyledi! Atladı, zıpladı, kaçtı - Son Dakika


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