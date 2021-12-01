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Son Dakika | KADIKÖY'DE ŞÜPHELİ KİŞİNİN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN POLİS TUTUKLANDI - Son Dakika

Son Dakika | KADIKÖY'DE ŞÜPHELİ KİŞİNİN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN POLİS TUTUKLANDI

01.12.2021 19:42

Son dakika gündem haberi: ? KADIKÖY'de polisin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden şüpheli Çetin Kaya'nın ölümüne ilişkinyürütülen soruşturmada polis memuru S.E. "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

? KADIKÖY'de polisin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden şüpheli Çetin Kaya'nın ölümüne ilişkin

yürütülen soruşturmada polis memuru S.E. "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı. S.E.?nin savcılık ifadesinde "Bir elini kelepçelemiştik, boşta kalan eliyle benim silahıma hamle yapmaya çalıştı. O esnada da silah patladı. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, olay taksirle oldu" dediği öğrenildi.

Olay, 29 Kasım günü 22.00 sıralarında Kadıköy Göztepe Fahrettin Kerim Gökçay Caddesi'nde meydana geldi. İstanbul Valiliği'nin olayla ilgili açıklamasında, " Göztepe Mahallesi'nde uygulama yapan ekibimizin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli, bir araç takibe alınmıştır. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde önü kesilmek suretiyle durdurulan araçta bulunanlardan E.Ç. yaya olarak firar etmiştir. Sürücü Çetin Kaya ise yakalama işlemi sırasında görevli personele mukavemette bulunmuş, o esnada polis memurunun elindeki silahın ateş alması sonucu vurularak, olay yerinde hayatını kaybetmiştir" denildi. Açıklamada, E.Ç.'nin daha sonra yakalandığı üzerinden ise 15 paket uyuşturucu madde, araçta yapılan aramada ise 2 fişek halinde uyuşturucu madde ve telsiz ele geçirildiği ifade edildi. Konuyla ilgili savcılığın adli, valiliğin idari tahkikat başlatarak polis memuru S.E.?nin görevinden uzaklaştırıldığı vurgulandı.

"OLAY TAKSİRLE OLDU"

Olaya ilişkin gözaltına alınan polis memuru S.E. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Şüpheli S.E.?nin savcılık ifadesinde durdukları otomobildeki kişinin uyuşturucu kullandığını, yolcu koltuğundaki kişinin olay yerinden kaçtığını ve otomobili kullanan Çetin Kaya'nın ise kelepçeleneceği sırada kendilerine karşı koymaya çalıştığını iddia etti. Şüpheli S.E.?nin "Bir elini kelepçelemiştik, boşta kalan eliyle benim silahıma hamle yapmaya çalıştı. O esnada da silah patladı. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, olay taksirle oldu" şeklinde savunma yaptığı öğrenildi.

TUTUKLANDI

Savcılık, ifadesinin ardından şüpheli S.E.?yi "Kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Anadolu 9. Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli S.E.'yi, "Kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi. S.E. cezaevine gönderildi.

Son Dakika | KADIKÖY'DE ŞÜPHELİ KİŞİNİN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN POLİS TUTUKLANDI
Son Dakika | KADIKÖY'DE ŞÜPHELİ KİŞİNİN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN POLİS TUTUKLANDI
Son Dakika | KADIKÖY'DE ŞÜPHELİ KİŞİNİN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN POLİS TUTUKLANDI
Son Dakika | KADIKÖY'DE ŞÜPHELİ KİŞİNİN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN POLİS TUTUKLANDI

Polis Memuru, Çetin Kaya, Tragger, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | KADIKÖY'DE ŞÜPHELİ KİŞİNİN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN POLİS TUTUKLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | KADIKÖY'DE ŞÜPHELİ KİŞİNİN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN POLİS TUTUKLANDI - Son Dakika
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