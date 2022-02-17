Son dakika! Kadıköy'de 'yan baktın' kavgasında öldürülen gencin ailesi konuştu - Son Dakika

Kadıköy'de 'yan baktın' kavgası sonucu bıçaklanarak öldürülen 23 yaşındaki Ufuk Keskin'in acılı ailesi konuştu. Baba Keskin, "Saldırganlar, oğlumu bir restoranttan para karşılığı aldıkları bıçakla katlettiler. Benim çocuğum öldü. Ufuklar ölmesin" dedi.

Olay, geçtiğimiz Aralık ayında Kadıköy'de akşam saatlerinde meydana gelmişti. İddiaya göre, bir eğlence mekanına giden Ufuk Keskin (23) isimli genç ve beraberindeki 7 kişi o esnada sokaktan geçen 2 şahıs ile küfürlü konuştukları gerekçesiyle sözlü tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından bir dönerci dükkanından aldıkları bıçakla eğlence mekanının bulunduğu sokağa geri dönen şüpheliler, Ufuk Keskin'i 5 bıçak darbesiyle öldürmüştü. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası olay yerinden kaçan 2 şüpheli kısa süre içerisinde yakalanmış, 23 yaşındaki genç ise olay yerinde hayatını kaybetmişti. Yaşanan olay sonrası hayatını kaybeden Ufuk Keskin'in acılı ailesi konuştu.

"Hepsi yarım kaldı, yüreğim yandı"

Olay sonrası konuşan acılı anne Zekiye Keskin, "Benim oğlumun hayalleri vardı. O kadar iyi ve merhametliydi ki cenazesine 2 bin kişi katıldı. Hayalleri vardı. İş yeri açacaktı, evlenecekti. Mutluydu. Kimseye kötülüğü dokunmazdı. Askerden yeni gelmişti. 'Anne sana yük oluyorum' dedi. İşe girmek istedi. Maaşını bile alamadan öldürdüler. 'Evleneceğim, çocuklarım olacak' derdi hepsi yarım kaldı. Yüreğim yandı" diye konuştu.

"Restoranttan para karşılığı aldıkları bıçakla katlettiler"

Oğlunu öldüren şahıslara en ağır cezanın verilmesini isteyen baba Şenol Keskin, "Yavrumuzu bizden kopardılar. İstanbul'un göbeğinde Kadıköy'de oğlumu katlettiler. Bunu yapanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Adalet istiyorum. Benim çocuğum öldü. Ufuklar ölmesin. Acımız büyük. Oğlum daha askerden yeni gelmişti. Oğlumu bir restoranttan para karşılığı aldıkları bıçakla katlettiler. Gerekli cezanın verilmesini istiyoruz. Bizim acımız anca böyle diner. Gecemiz gündüzümüz belli değil. Uyku uyuyamıyoruz. Perişan durumdayız" dedi. - İSTANBUL