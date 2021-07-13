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Son dakika... Kadıköy'de yaşlı kadına çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı - Son Dakika

Son dakika... Kadıköy'de yaşlı kadına çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

13.07.2021 15:12
Son dakika... Kadıköy'de yaşlı kadına çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Kadıköy'de otomobiliyle çarptığı yaşlı kadının yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sürücü, hastanede tedavi gören kadının hayatını kaybetmesi üzerine tutuklandı.

Kadıköy'de otomobiliyle çarptığı yaşlı kadının yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sürücü, hastanede tedavi gören kadının hayatını kaybetmesi üzerine tutuklandı.

Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Güler B'ye (68), otomobili ile çarparak yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yakalanan ve çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakılan sürücü Bülent K., kadının tedavi gördüğü hastanede vefat etmesi üzerine yeniden gözaltına alındı.

Bülent K., işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Burada, soruşturmayı yürüten savcılık tarafından ifadesi alınan Bülent K., tutuklanması talebiyle sevk edildiği Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı.

Olay

Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesi'nde 8 Temmuz'da Bülent K'nin kullandığı 34 DSY 862 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Güler B'ye (68) çarpmıştı.

Kazada ağır yaralanan Güler B. hastanede tedavi altına alınmıştı. Çevredekiler tarafından darbedilmeye çalışıldığı iddia edilen sürücü ise olay yerinden kaçmış, çalışma başlatan polis ekipleri, bir süre sonra sürücüyü yakalamıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardan Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Bülent K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçunu işlediği gerekçesiyle "yurt dışına çıkmamak" ve "imza atma" şartını içeren adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmıştı.

Anadolu Adalet Sarayı, Suadiye, Kadıköy, Bağdat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Kadıköy'de yaşlı kadına çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı - Son Dakika


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