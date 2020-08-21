Son dakika! KADIKÖY'DEKİ GÖZALTI OLAYI İÇİN AÇIĞA ALINAN İKİ POLİS GÖREVLERİNE İADE EDİLDİ - Son Dakika

"Kadıköy ilçemizde 19.08.2020 tarihinde (R.B) isimli kadının gözaltına alınması sırasında yaşanan olay nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan polis memurları, görevlendirilen muhakkik görüşü doğrultusunda göreve iade edilmiştir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir."

Valilik'ten yapılan açıklama şöyle:

İstanbul Valiliği, Kadıköy 'de 19 yaşındaki Rana B.'nin gözaltına alınması sırasında yaşanan olay nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında açığa alınan iki polis memurunun görevlerine iade edildiğini açıkladı.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 22:15

Kaynak: DHA

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