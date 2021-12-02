Son dakika: Kadıköy'deki trafik kazasında 1 kişi öldü - Son Dakika

Sağlık ekiplerince yapılan ilk muayenede sürücü Cem Yücel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza nedeniyle yolda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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