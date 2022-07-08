Alınan bilgiye göre, yabancı plakalı bir otomobil, D100 Otoyolu'nda Ankara yönüne seyir halindeyken Kozyatağı mevkisinde önce 34 RG 9128 plakalı otomobile, ardından 34 TGZ 45 plakalı ticari araca ve 34 DR 036 plakalı özel halk otobüsüne çarptı.

Kaynak: AA

Kadıköy, İtfaiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Kadıköy'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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