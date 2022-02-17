Üye Girişi
Son dakika: Kadıköy'deki trafik kazasında iki kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika: Kadıköy'deki trafik kazasında iki kişi yaralandı

17.02.2022 23:54
Son dakika: Kadıköy'deki trafik kazasında iki kişi yaralandı

Son dakika haberi... Kadıköy'de dört aracın karıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kadıköy'de dört aracın karıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Göztepe mevkisinde Harem istikametine giden 34 EG 3409 plakalı panelvan, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce 06 BJ 1321 plakalı hafif ticari araçla, ardından 34 HJ 3496 plakalı İETT otobüsü ve 34 CSN 381 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Muharrem G. ve bir yolcu panelvanda sıkıştı. İtfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesine götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Harem istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Araçlar kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

Son dakika: Kadıköy'deki trafik kazasında iki kişi yaralandı

YORUMLAR
500

Göztepe, Kadıköy, İETT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Kadıköy'deki trafik kazasında iki kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
00:00 Anket şirketleri canlı yayında açıkladı! İşte oy oranları
23:13 Tribünden istifa sesleri yükseldi! Slavia Prag yenilgisi sonrası Kadıköy'de sadece bir futbolcu alkışlandı
23:06 Talihsizlik üstüne talihsizlik yaşıyor! Önceki günlerde ayağını sakatlayan Gülben Ergen şimdi de kaburga kemiğini çatlattı
23:01 Galibiyet parolasıyla sahaya çıkmışlardı! Fenerbahçe, Kadıköy'de Slavia Prag'a yenildi
22:57 Sarı-lacivertli ekipte üzen sakatlık! Kim Min-Jae, ikinci yarı forma giyemedi
22:33 İYİ Parti lideri Meral Akşener, Tarkan'ın "Geççek" şarkısı üzerinden iktidara gönderme yaptı!
22:11 PFDK, ceza yağmuruna tuttu! Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, 113 bin TL ödeyecek
21:56 Megastar Tarkan'ın Geççek şarkısı müzikseverlerle buluştu! İşte politik mesaj olarak yorumlanan o sözler
21:53 Yapılan eleştiri maçı solladı! Ömer Üründül'e çok sinirlenen Fenerbahçe taraftarı Acun Ilıcalı'ya çağrıda bulundu
21:38 CHP'li Belediye Başkanı Yüksek Disiplin Kurulu'na Sevk Edildi!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 00:13:54. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika: Kadıköy'deki trafik kazasında iki kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement