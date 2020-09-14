Son Dakika: Kadıköy-Kozyatağı metro şantiyesinde iş kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Kadıköy-Kozyatağı metro şantiyesinde iş kazası: 2 yaralı

İSTANBUL - Kadıköy-Kozyatağı metro şantiyesinde vinç sepeti halattan koparak düştü. Hafriyat çeken sepet metro şantiyesinin metrelerce aşağısında çalışma yapan 2 işçinin yaralanmasına neden oldu.

Olay, 19 Mayıs Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde bulunan Kozyatağı metro inşaatında 20.00 sıralarında meydana geldi. Metro şantiyesinde hafriyat çeken vinç sepeti halattan boşaldı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kopan sepet metro tünelinde çalışma yapan 2 işçinin yaralanmasına neden oldu.

Sepetin halattan boşaldığını gören işçiler kaçışmaya başladı. Kaçışma esnasında 2 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Şantiyede yaralanan 2 işçi itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 60 metre derinlikten çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralı işçiler İsmail Ç. ile İsmail V. hastaneye kaldırıldı. Vinç sepetinden kopan parçalar ise 2 iş yeri, bir apartman dairesi ile bir de otomobilde maddi hasara neden oldu. Emniyet güçleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Olayı anlatan Berk Eryüksel, "Büyük bir vinç parçası vardı o aşağıya doğru iniyordu. ve demir halatların boşa döndüğünü duyduk büyük bir ses çıkacağını düşündük. Allah'tan o motor parçasının düştüğü yerde kimse oturmuyordu. Bir anda parçalar yükseldiğini görünce kendimiz dükkanın içerisine korumak için fırladık. Dışarı çıkıp ne olduğunu anlamaya geldiğimiz zaman da büyük bir motor parçasının sandalye saplandığını gördük ve sonra polis geldi" dedi.