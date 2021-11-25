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Son Dakika! Kadıköy metrosunda kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırgan yakalandı - Son Dakika

Son Dakika! Kadıköy metrosunda kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırgan yakalandı

25.11.2021 08:13

Son dakika! İstanbul Tavşantepe metrosunda akşam saatlerinde bir erkek elindeki bıçakla kadına saldırdı. O anlar cep telefonuyla saniye saniye kaydedilirken, saldırganın kadına "Yüzünü keserim senin" tehdidinde bulunduğu görüntülere yansıdı. 20 suç kaydı olduğu öğrenilen saldırgan yakalandı.

Dün akşam bir şahıs, Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaretlerde bulundu. O anlar yolcular tarafından anbean kamerayla kayıt altına alındı. Şüphelinin durakta inmesiyle korku dolu anlar sonlanırken, metro aracındaki diğer yolcular yaşananları endişe ve şaşkınlık içerisinde izledi.

YAKALANDI

Tavşantepe metrosunda akşam saatlerinde bir kadına elinde bıçakla tehditler savuran saldırgan gece yarısı yakandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "24.11.2021 günü Kadıköy-Tavşantepe metro içerisinde bir erkek şahsın, bir kadın şahsı bıçakla tehdit ederek hakaretlerde bulunduğu görülmüştür. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şahsı yakalamak için detaylı bir çalışma başlatılmıştır.

20 ADET SUÇ KAYDI VAR

Yapılan araştırmalarda, görüntüyü paylaşan şahsın mağdur şahıs olmadığı paylaşım yapan kişinin alıntı yaparak paylaştığı tespit edilmiştir. Çevrede yapılan çalışmalar sonucu görüntülerdeki şahsın E.Y.(32) olduğu tespit edilmiştir. Yapılan çalışma sonucu şahıs 02:30 sıralarında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahsın yapılan incelemesinde (20) adet suç kaydının olduğu anlaşılmıştır. Yakalanan şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmıştır." denildi.

Son Dakika! Kadıköy metrosunda kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırgan yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kadıköy, Metro, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika! Kadıköy metrosunda kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırgan yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! Kadıköy metrosunda kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırgan yakalandı - Son Dakika
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