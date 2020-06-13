Son Dakika: KADIKÖY MODA VE CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE HAFTASONU YOĞUNLUĞU - Son Dakika

Kadıköy 'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte Moda ve Caddebostan Sahili'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Yaşanan yoğunluk nedeniyle polis ekipleri, Moda Sahili'nde vatandaşlara uyarıda bulundu.

1 Haziran'dan itibaren koronavirüs salgını kapsamında alınan kısıtlama tedbirlerinin normalleşme süreciyle birlikte kaldırılması sonrasında vatandaşlar sahillere akın etti. Kadıköy'deki Moda ve Caddebostan Sahili'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Arkadaşları ve aileleriyle birlikte çimlere oturan vatandaşlar canlı müzik dinleyerek vakit geçirirken bazı vatandaşlarsa yürüyüş yaparak bisiklet sürdü. Vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maske takmadıkları görüldü.

POLİS UYARIDA BULUNDU

Öte yandan sahillere akın eden vatandaşlara polis ekipleri "Kıymetli vatandaşlarımız koronavirüsü ile mücadeleniz devam ediyor. Salgın tehlikesi geçmiş değil, lütfen tedbirlerimize uyarmaya devam edelim" şeklinde anons yaparak uyarıda bulundu. Caddebostan ve Moda Sahili'nde yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi. - Korkmaz