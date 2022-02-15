Son dakika: Kadın arkadaşını kaçırıp cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, Z.Y. (19) adlı kadını kaçırıp, darbederek cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürülen kepçe operatörü Onur Meydan (32), tutuklandı.

Olay, dün Umurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Onur Meydan, iddiaya göre kadın arkadaşı Z.Y.'yi kaçırıp, darbederek cinsel saldırıda bulundu. Z.Y., polise gidip, şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis Onur Meydan'ı gözaltına aldı. Meydan, polisteki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Meydan tutuklandı. Z.Y.'nin ise Aydın Devlet Hastanesi'nde yapılan kontrolünde uyuşturucu kullandığı tespit edildi.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.