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Son dakika: Kadın arkadaşını kaçırıp cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika

Son dakika: Kadın arkadaşını kaçırıp cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı

15.02.2022 14:43
Son dakika: Kadın arkadaşını kaçırıp cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı

Son dakika haber: AYDIN'ın Efeler ilçesinde, Z.Y. (19) adlı kadını kaçırıp, darbederek cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürülen kepçe operatörü Onur Meydan (32), tutuklandı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, Z.Y. (19) adlı kadını kaçırıp, darbederek cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürülen kepçe operatörü Onur Meydan (32), tutuklandı.

Olay, dün Umurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Onur Meydan, iddiaya göre kadın arkadaşı Z.Y.'yi kaçırıp, darbederek cinsel saldırıda bulundu. Z.Y., polise gidip, şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis Onur Meydan'ı gözaltına aldı. Meydan, polisteki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Meydan tutuklandı. Z.Y.'nin ise Aydın Devlet Hastanesi'nde yapılan kontrolünde uyuşturucu kullandığı tespit edildi.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


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Umurlu, Efeler, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Kadın arkadaşını kaçırıp cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Kadın arkadaşını kaçırıp cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika
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