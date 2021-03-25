Son dakika: Kadın ATT ve paramediklere ileri ambulans sürüş teknikleri eğitimi - Son Dakika

Son dakika: Kadın ATT ve paramediklere ileri ambulans sürüş teknikleri eğitimi

25.03.2021 14:54
Son dakika: Kadın ATT ve paramediklere ileri ambulans sürüş teknikleri eğitimi, System.String[]

Son dakika haberi: BURDUR merkez ve ilçelerinde görev yapan kadın acil tıp teknisyeni (ATT) ve paramediklere ambulans sürüş teknikleri eğitimi veriliyor.

BURDUR merkez ve ilçelerinde görev yapan kadın acil tıp teknisyeni (ATT) ve paramediklere ambulans sürüş teknikleri eğitimi veriliyor. Eğitimle güvenli hasta nakil hizmeti sunabilmek, ambulans kazalarını en aza indirebilmek, oluşabilecek ambulans arızalarının tanımını yapabilmek ve gerektiğinde müdahale edebilmek amaçlanıyor.

Burdur İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli uzman eğiticiler tarafından kent merkezi ve ilçelerindeki sağlık kurumlarında görevli 10 kadın ATT ve paramedik görevlisine ileri sürüş teknikleri eğitimi veriliyor. Fidan pazarında 4 gün sürecek eğitimin ilk gününde kadın ATT ve paramediklere teorik, sonraki 3 gün ise pratik eğitim verilecek. Eğitim sonunda başarılı olanlara belgeleri İl Sağlık Müdürü Reha Sermed Aygören tarafından verilecek.

Eğitim hakkında bilgi veren uzman eğitici Özgür Gümüş, "Ambulans sürüş teknikleri eğitimi veriyoruz. Acil Sağlık Hizmetleri koordinatörlüğünde 112 personelimize periyodik aralıklarla bu eğitimi vermekteyiz. 1 gün teorik, 3 gün pratik olmak üzere 4 gün eğitim veriyoruz. Ambulans akü takviyesi, lastik değişimi, kar zinciri sökme takma gibi uygulamaları göstermekteyiz. Akabinde ileri sürüş teknikleri eğitimi veriyoruz. Buradaki amacımız arkadaşlarımızın ambulans arızalarını tanımlayabilmesi, güvenli hasta naklini sağlayabilmeleri adına bu eğitimi gerçekleştirmekteyiz" dedi.Eğitime katılan Kemer 1 nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli paramedik Özge Çoban (26), "Meslekte üçüncü yılım. Bakanlığımız tarafından bu eğitimler her yıl düzenli olarak yapılmakta. Biz de bu yıl gönüllü olarak katıldık. Ambulansın gerek arka kabininde gerek ön kabininde hastalarımız için her daim göreve hazırız. Özellikle pandemi döneminde birçok arkadaşımız Covid-19 hastalığına yakalandı. Bu süreçte gerek sağlıkçı gerek sürücü açığımız çok fazla oldu. Biz her durumda görev yapıyoruz. Bakanlığımıza bize bu eğitimi alma fırsatı tanıdığı için çok teşekkür ederiz" diye konuştu. Gölhisar 2 nolu Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda paramedik olarak görev yapan Ceyda Nur Uysal (26) ise, "Biz ATT ve paramedikler olarak ambulans üzerinde aktif görev yapmaktayız. Hem arka kabine hastalara hem de ambulans sürüşe hakim olmamız gerekmekte. Bakanlığımız periyodik olarak ambulans sürüş teknikleri eğitimi vermekte. Çoğu vakalarımıza gittiğimizde 7/24 çalıştığımız için direksiyona da geçmemiz gerekebiliyor. Bunu da belgelendirmemiz gerekiyor. Hem kendimiz hem hastalarımız hem de ekip arkadaşlarımızın can güvenliği için bu eğitime geldik" ifadelerini kullandı.

Vakalara gittiklerinde ambulans kullanmak durumunda da kaldıklarını söyleyen Meryem Bülbül Ula (29) da "7 yıldır ATT olarak görev yapmaktayım. Şu anda ileri sürüş teknikleri eğitimi alıyoruz" dedi.


Son dakika: Kadın ATT ve paramediklere ileri ambulans sürüş teknikleri eğitimi
Son dakika: Kadın ATT ve paramediklere ileri ambulans sürüş teknikleri eğitimi
Son dakika: Kadın ATT ve paramediklere ileri ambulans sürüş teknikleri eğitimi
Son dakika: Kadın ATT ve paramediklere ileri ambulans sürüş teknikleri eğitimi
Son dakika: Kadın ATT ve paramediklere ileri ambulans sürüş teknikleri eğitimi
Son dakika: Kadın ATT ve paramediklere ileri ambulans sürüş teknikleri eğitimi
Son dakika: Kadın ATT ve paramediklere ileri ambulans sürüş teknikleri eğitimi
Son dakika: Kadın ATT ve paramediklere ileri ambulans sürüş teknikleri eğitimi
Son dakika: Kadın ATT ve paramediklere ileri ambulans sürüş teknikleri eğitimi
Son dakika: Kadın ATT ve paramediklere ileri ambulans sürüş teknikleri eğitimi

İl Sağlık Müdürlüğü, Ambulans, Burdur, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Kadın ATT ve paramediklere ileri ambulans sürüş teknikleri eğitimi - Son Dakika


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