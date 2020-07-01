Son dakika! Kadın dilencinin üzerinden 'F' serisi dolar çıktı
Son dakika güncel haberine göre HATAY'ın Belen ilçesinde, zabıta memurları tarafından yakalanan dilenci kadının üzerinde 2 adet F serisi 1 dolar bulundu.
HATAY'ın Belen ilçesinde, zabıta memurları tarafından yakalanan dilenci kadının üzerinde 2 adet F serisi 1 dolar bulundu.
Muhlisali Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde denetim yapan zabıta ekipleri, adı açıklanmayan dilenci kadını yakaladı. Belen Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne götürülen kadının üzerinde yapılan aramada, 26 lira 50 kuruş ile FETÖ'nün görevlendirmeler için kullandığı 'F' serisi 2 adet 1 dolar bulundu.Dolarlara tutanak tutularak el konulurken, adı açıklanmayan kadın, polise teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 14:31 Kaynak: DHA
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