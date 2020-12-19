Son dakika! 'Kadın doktor, doktor eşine koronavirüs bulaştırmak için tükürdü' iddiası - Son Dakika

Son dakika! 'Kadın doktor, doktor eşine koronavirüs bulaştırmak için tükürdü' iddiası

19.12.2020 11:55
Son dakika! 'Kadın doktor, doktor eşine koronavirüs bulaştırmak için tükürdü' iddiası, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre SAMSUN'da doktor Mustafa O.İ., Covid-19 testi pozitif çıkması üzerine ev karantinasına alınan doktor eşi Fulya İ.'nin çıkan tartışmada yüzüne tükürüp, hastalığı kendisine bulaştırmaya çalıştığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

SAMSUN'da doktor Mustafa O.İ., Covid-19 testi pozitif çıkması üzerine ev karantinasına alınan doktor eşi Fulya İ.'nin çıkan tartışmada yüzüne tükürüp, hastalığı kendisine bulaştırmaya çalıştığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Eşinin kendisini ısırıp, eline aldığı tükürüğü zorla ağzına sokmaya çalıştığını da öne süren Dr. Mustafa O.İ., test sonucu negatif çıkmasına rağmen tedbir amaçlı uygulanan karantina süresini tamamlaması için başka adrese yerleştirildi

Olay, geçen hafta, Bafra ilçesinde meydana geldi. Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Fulya İ., Alaçam Devlet Hastanesi'nde görevli doktor eşi Mustafa O.İ.'nin yanına Bafra'ya geldi. Görülen semptomlar üzerine Dr. Fulya İ.'ye hastanede Covid-19 testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan Fulya İ. ile test sonucu negatif çıkan eşi, evlerinde karantinaya alındı.

'BEN POZİTİFİM SEN DE OLACAKSIN'İddiaya göre, karantinadayken doktor çift arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Mustafa O.İ.'nin iddiasına göre, Fulya İ., "Ben pozitifim oldum, sen de pozitif olacaksın" diyerek, eşinin yüzüne tükürdü. Yine iddiaya göre elini ısırdığı eşinin ağzına, eline aldığı tükürüğü sokmaya çalıştı. Dr. Mustafa O.İ., polise şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis, soruşturma başlattı. Dr. Mustafa O.İ.  karantina süresini tamamlaması için eşinin bulunduğu evden alınarak, başka adrese yerleştirildi.5 KEZ KARAKOLLUK OLMUŞLARÖte yandan, çift arasında daha önce de şiddetli tartışmalar yaşandığı, 5 kez darp iddiasıyla polis merkezine giderek ifade verdikleri ortaya çıktı. En son 4 ay önce yaşanan darp olayında ise Dr. Fulya İ. iddiaya göre marketten aldığı kıymadan sokakta gördüğü kediye verince eşinden şiddet gördü.

Evden kovulan doktor kadın, şikayetçi oldu. Bir süre sonra şikayetinden vazgeçti.


Son dakika! 'Kadın doktor, doktor eşine koronavirüs bulaştırmak için tükürdü' iddiası
Son dakika! 'Kadın doktor, doktor eşine koronavirüs bulaştırmak için tükürdü' iddiası

Koronavirüs, Bafra, Kadın, Fulya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! 'Kadın doktor, doktor eşine koronavirüs bulaştırmak için tükürdü' iddiası - Son Dakika


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