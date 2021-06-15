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Son Dakika | Kadın girişimciler 'Eski Taç Ev'i Denizli'ye kazandırdı - Son Dakika

Son Dakika | Kadın girişimciler 'Eski Taç Ev'i Denizli'ye kazandırdı

15.06.2021 13:42
Son Dakika | Kadın girişimciler 'Eski Taç Ev'i Denizli'ye kazandırdı, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Tarihi yapısıyla dikkat çeken Eski Taç Ev, yeni yüzüyle hizmete açıldı.

Tarihi yapısıyla dikkat çeken Eski Taç Ev, yeni yüzüyle hizmete açıldı. Derviş Can Deda ve Ayhan Çimendağ'ın girişimiyle Fatma Deda ve Nazlı Çimendağ'ın işletmeciliğini üstlendiği Eski Taç Ev, Denizli protokolünün katılımıyla görkemli bir açılış gerçekleştirdi.

Eski Taç Ev, yeni yüzü ve yeni ekibi ile hizmete açıldı. Denizli'nin köklü işletmelerinden biri olan Eski Taç Ev yeni yüzü ve personeli ile hizmete açıldı. Başkan Zolan ile birlikte Denizli protokolünün beraber kestiği kurdele ile hizmete açılan Eski Taç Ev yeni yüzüyle Denizlililer bekliyor. Birlikte daha güçlü olduklarını belirten Eski Taş Ev'in kadın işletmecileri Fatma Deda ve Nazlı Çimendağ, "İnşallah açılışımız hayırlı olur. İdeallerimiz çerçevesinde böyle bir işe giriştik. Misafirlerimizi burada ağırlayacağız. Birlikte bu girişimde bulunduğum için genç bir kadın girişimci olarak çok mutluyum. Birlikte daha güçlü olacağız. Daha iyi yerlere geleceğiz" ifadelerini kullandı.

"Kadınların emeğinin sergilendiği bir yer olsun istiyoruz"

Eski Taç Evin önemli bir kültürü temsil ettiğini belirten Derviş Can Deda, "Eski Taç Ev önemli bir kültürü temsil ediliyor. Biz burayı yeniden dekore ederek Denizlililerin hizmetine sunduk. Ailelerimiz ile birlikte güzel bir girişim oldu. Burada güzel anılar biriktirmek için güzel bir alan inşa ettik. Umarım Denizlililer için de güzel, keyifli bir ortam oluşturmuşuzdur. Buranın mutfağını her alanını annelerimiz, kardeşlerimiz, kadınlarımız inşa ediyor. Bizler girişimci olarak uzaktan destek veriyoruz. Kadınların emeğinin sergilendiği bir yer olmasını istiyoruz. Kadın kooperatiflerinin ürünlerinin vatandaşlarla buluştuğu bir yer olmasını istiyoruz" dedi.

"Denizli çok özlediği eski Taç Ev'e kavuştu"

Kentin önemli bir değerini ayakta tutmak istediklerini belirten Ayhan Çimendağ ise, "Eski Taç Ev yeni bir görünümü ile ama doğasına hiç dokunulmadan restorasyonu yapılarak bugün itibariyle hizmete açıldı. Bunu yaparken iki farklı şey düşündük. Hem genç girişimciler olarak ailelerimizle bir şeyler yapmak istedik. Bir o kadar kıymetli olanı da bu kentin yaşaması gereken bir değerini ayakta tutmak istedik. Bu konuda devlet büyüklerimiz tadilat ve restorasyonda önümüzü açtılar. Çok teşekkür ederiz. Denizli çok özlediği Eski Taç Ev'e kavuştu" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Son Dakika | Kadın girişimciler 'Eski Taç Ev'i Denizli'ye kazandırdı
Son Dakika | Kadın girişimciler 'Eski Taç Ev'i Denizli'ye kazandırdı
Son Dakika | Kadın girişimciler 'Eski Taç Ev'i Denizli'ye kazandırdı
Son Dakika | Kadın girişimciler 'Eski Taç Ev'i Denizli'ye kazandırdı
Son Dakika | Kadın girişimciler 'Eski Taç Ev'i Denizli'ye kazandırdı

Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | Kadın girişimciler 'Eski Taç Ev'i Denizli'ye kazandırdı - Son Dakika Ekonomi


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