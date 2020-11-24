Son dakika: Kadın istihdamına katkı sağlayacak Porta Kafe hızla yükseliyor

Kadına yönelik çalışmalarıyla dikkat çeken Gaziemir Belediyesi, bu kez de kadınların üretimde destekleneceği Porta Kafe ve Mutfak Sanatları Atölyesi'ni yaşama geçiriyor.

Gaziemir'de dezavantajlı kadınları desteklemek ve halkın kaliteli hizmet almasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen Porta Kafe hızla yükseliyor. Sevgi Mahallesi Nevvar Salih İşgören Caddesi'nde, çelik konstrüksiyon sistemiyle inşa edilen Porta Kafe'de belediye ekipleri yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Çelik kısımlarının montajı tamamlanan yapının duvarlarının örülmesi işleminde de sona yaklaşıldı.

Kadınlar kazanacak

Gaziemirlilerin nefes alabilecekleri, kaliteli ve uygun fiyatlı hizmete erişebilecekleri 400 metrekarelik alan üzerine kurulan Porta Kafe, dezavantajlı kadınların istihdamına yönelik bir girişimi de içinde barındıracak. Kadın üretim kooperatiflerinde örgütlü kadınların, tesiste kendi kültürlerine ait sofra ürünlerini üretmesi, satışa sunması ve kooperatifçilik yoluyla kazanç elde etmesi sağlanacak. Kafeteryanın yanında kadınların gastronomi eğitimi alacakları Mutfak Sanatları Atölyesi ile kadınların ürettiklerini satabilecekleri "Zeytin Evi" projesi de hayata geçirilecek.

"Gaziemir'e çok yakışacak"

Tesis ile cinsiyet eşitsizliğini azaltmayı ve kadınların yaşamda daha fazla yer almasını amaçladıklarını belirten Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, kafeteryanın hemen yanında bin 20 metrekare alana kurulacak, 16 kadının aynı anda eğitim alabileceği "Mutfak Sanatları Atölyesi" de oluşturacaklarını vurgulayarak şunları söyledi: "Bu alanda temel aşçılık, pastacılık eğitimleri, dünya mutfağı atölyeleri düzenlenecek. Kek, kurabiye, börek gibi ürünler kadınlar tarafından üretilecek ve belediyenin kafeterya işletmesinde servis edilmek üzere satın alınacak. Üretilen ürünlerin, paketlendikten sonra Zeytin Evi'nde kooperatif eliyle doğrudan satışı gerçekleştirilecek. Arkadaşlarımız yoğun mesai harcayarak çalışmalarını sürdürüyorlar. Kısa süre içinde tesisimizi bitirip Gaziemirlilerin hizmetine sunmayı hedefliyoruz." - İZMİR