Kadın jandarma görev başında - Son Dakika

İZMİR'de kadın jandarmalar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde trafik ve asayiş denetimini sürdürdü, kadınlara karanfil verdi.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli kadın jandarmalar, asayiş ve trafikte görev alıyor.

Başarılı çalışmalarıyla takdir toplayan kadın jandarmalar, acil olaylara süratle müdahale edip cinayet ve hırsızlık gibi olayları çözüyor. Her daim görevinin başında olan kadın jandarmalar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de trafik ve asayiş denetimlerini sürdürdü, kadınlara karanfil verdi. Asayiş Tim Komutanı olarak görev yapan evli ve 1 çocuk annesi olan Jandarma Astsubay Üsçavuş Berrin Özçelik Akyürek, "Biz kadın jandarma astsubaylar, 2003'ten itibaren mazisi kahramanlık hikayeleri, şan ve şerefle dolu jandarma teşkilatının saflarında gururla görev yapıyoruz. Şapkalarımızın kokartında jandarmanın 5 şualı ay- yıldızı vardır. Manalı ifadeleri taşıyan bu amblemde; vatan sevgisi, tevazu, fedakarlık, kahramanlık ve kanun ordusu ifadeleri 5 şua, 5 ışık olarak yer almaktadır. Tam ortada fedakarlık ifadesi yer almıştır. Fedakarlık ve tevazu, jandarmamız için bir kurum kültürüdür" dedi.Asayiş Koruma Sevk Tim Komutanı evli ve 1 çocuk annesi olan Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Melek Acar da "Ayyıldız'ımızda belirtilen ilkeler doğrultusunda, milletimizin emrinde, yanında ve yakınında azimle görev yapmaktayız. Jandarma Genel Komutanlığı'nın emniyet ve asayiş ile teröristle mücadele harekatı görevlerine kadar çok geniş bir yelpazede farklı kadrolarda çalışmaktayız. Bir çoğumuz hem anne hem jandarma personeli. Tüm kadınlarımızın dünya kadınlar günü kutlu olsun" diye konuştu.

Yol denetiminde durdurulan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Evrim Güleç Doğan ise, "Kadınlar tüm dallarda olduğu gibi bütün mesleklerde işini en iyi şekilde yapıyor" dedi.